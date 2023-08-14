Стало известно, как отключить Stories в Telegram

В понедельник, 14 августа, Stories («Истории») стали доступны всем пользователям Telegram. Новая опция обладает рядом плюсов, но есть у нее и минусы - сообщения о новых событиях в жизни контактов могут отвлекать тех, кто использует мессенджер преимущественно на работе. «Рамблер» выяснил, как можно отключить уведомления.

Stories - это особый формат постов в приложении. Они выкладываются на время (от шести до 48 часов), а затем исчезают. Аналогичная опция есть в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для того, чтобы выключить уведомления о публикациях контактов, следует зайти в «Настройки». В них необходимо зайти в «Уведомления и звуки», затем в раздел «Истории» и отключить опцию «Всегда оповещать».

Также можно зайти в профиль контакта, чьи уведомления вы желаете или, наоборот, не желаете получать, нажать на кнопку «Звук», затем «Настроить», выбрать «Уведомления об историях» и включить их или отключить.

Уточняется, что полностью отключить Stories невозможно. Оптимальным вариантом для тех, кто вообще не желает их видеть в мессенджере, является удаление обновления и установка его ранних версий (для iOS это — до 9.6.4, для Android — 9.7.0).