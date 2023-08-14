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Бета-версия VK Видео стала доступна на iOS

Бета-версия VK Видео стала доступна на iOS, сообщили в компании. Ранее приложение было представлено на платформах Google Play и RuStore пользователям устройств на Android.

Бета-версия VK Видео стала доступна на iOS
© РИА Новости

В мобильном приложении доступен просмотр видео из многомиллионного каталога: эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.

В период бета-тестирования функциональность и рекомендательные алгоритмы мобильного приложения будут совершенствоваться с учетом пожеланий и отзывов зрителей и авторов платформы.

Полноформатный запуск запланирован на осень текущего года.

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