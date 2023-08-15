Представлены российские мессенджеры «Колибри» и «Импульс»

На форуме «Армия-2023» компания «Росэлектроника», входящая в корпорацию Ростех, представила отечественные защищенные мессенджеры для мобильных устройств на базе Android и «Аврора». Об этом сообщает ТАСС.

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Мессенджеры «Колибри» и «Импульс» позволяют пользователям безопасно обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, файлами, звонить друг другу, в том числе поддерживаются кросс-платформенные звонки, а также можно вести групповые чаты. Для обеспечения защиты информации используются два режима: с аппаратным средством криптографической защиты информации «Портал-10» и напрямую без него.

Приложения разработаны Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом, который является частью Росэлектроники. «Колибри» и «Импульс» входят в комплексное решение, которое также включает серверное ПО и сервисы для организации защищенных VPN-каналов связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.