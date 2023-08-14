Разработчики российской ОС «Аврора» оценили ее доработку в ₽300 млрд

На недавнем совещании, прошедшем в Роскомнадзоре, обсуждалась доработка российской операционной системы «Аврора» и её адаптация к мобильным устройствам.

Стоимость проекта оценивается в 300 млрд рублей, которые будут потрачены до 2027 года, когда ОС планируется внедрить в потребительский сегмент.

На совещании присутствовали представители таких компаний, как Yadro, Аквариус, Лаборатория Касперского и другие. Основная цель — уменьшить зависимость российских сетей от иностранных систем. Для этого было предложено создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС.

Эксперты утверждают, что разработка и доработка российских операционных систем возможна только за счёт государственного финансирования.