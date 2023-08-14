Мессенджер Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей, заявил основатель сервиса Павел Дуров. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Бизнесмен опубликовал пост в честь 10-летия мессенджера. Как считает Дуров, в будущем платформа будет возглавлять инновации в социальных сетях в целом. «Сегодняшнее постепенное внедрение сторис для всех пользователей знаменует начало этого нового этапа», — подчеркнул он. Когда именно пользователи смогут начать публиковать сторис, Дуров уточнять не стал.

Как отметил основатель сервиса, за 10 лет исключительно за счет метода «сарафанного радио» удалось набрать 800 миллионов активных пользователей.