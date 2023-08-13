Дешёвые батарейки из Ашана оказались лучше всех остальных

Оказывается, батарейки Auchan High Performance AAA по ёмкости обходят все остальные щелочные модели, которые только можно найти в России. И это доказывают результаты недавнего эксперимента, проведённого блогером Алексеем Надёжиным.

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Ранее Алексей Надёжин уже тестировал подобные батарейки. Однако они потом на какое-то время исчезли с прилавков, а потом снова появились - в новой упаковке. На купленных недавно батарейках Auchan High Performance AAA указано, что произведены они в апреле 2023 года.

В рамках эксперимента специалист использовал прибор Яростанмаш АСК2.5.10.8. Чтобы определить ёмкость батареек, эксперт проверял по две батарейки в двух режимах разряда.

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