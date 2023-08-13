Дешёвые батарейки из Ашана оказались лучше всех остальных
Оказывается, батарейки Auchan High Performance AAA по ёмкости обходят все остальные щелочные модели, которые только можно найти в России. И это доказывают результаты недавнего эксперимента, проведённого блогером Алексеем Надёжиным.
Ранее Алексей Надёжин уже тестировал подобные батарейки. Однако они потом на какое-то время исчезли с прилавков, а потом снова появились - в новой упаковке. На купленных недавно батарейках Auchan High Performance AAA указано, что произведены они в апреле 2023 года.
В рамках эксперимента специалист использовал прибор Яростанмаш АСК2.5.10.8. Чтобы определить ёмкость батареек, эксперт проверял по две батарейки в двух режимах разряда.
После сравнения результатов с данными батареек других брендов и с теми же батарейками партий 2020 и 2021 года выяснилось следующее. Как ни странно, эти недорогие батарейки 2023 года выпуска имеют самую большую ёмкости. От них немного отстают Nanfu, но стоят они в 5 раз дороже. По сравнению же с батарейками из Fix Price они стоят дешевле на 25%.