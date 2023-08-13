Разработана крепящаяся на пальцах компьютерная мышь

Попрощайтесь с традиционной компьютерной мышью и познакомьтесь с Clip Mouse - устройством, которое в настоящее время ищет поддержки на Kickstarter. Это носимое устройство, разработанное в Германии, плотно прилегает к пальцам, исключая необходимость в плоской поверхности.

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Похожая на букву U, Clip Mouse располагается на указательном и среднем пальцах. Благодаря встроенному акселерометру она имитирует движения обычной мыши и передает команды по Bluetooth.

Clip Mouse

Нижняя часть мыши чувствительна к прикосновениям, а при наборе текста мышь отключается простым нажатием кнопки. Кроме того, ее литий-ионный аккумулятор может работать до 50 часов от одного заряда.

Clip Mouse