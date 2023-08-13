Турция запустила в космос зондирующую ракету для вывода на орбиту микроспутников

Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету со стартовой площадки в Игнеаде. Об этом сообщило Турецкое космическое агентство.

"Отечественная зондирующая ракета, разработанная с использованием собственных передовых инженерных технологий, была успешно запущена из Игнеады в рамках усилий нашей страны по выходу в космос", - говорится в сообщении, размещенном на странице агентства в соцсети X (ранее Twitter). Пуск был испытательным. Основные системы ракеты, в том числе критически важные, разработаны турецкой корпорацией Roketsan.

Roketsan отчиталась об успешном запуске, написав об этом в X. Расчетная высота, которой должна достичь ракета, как уточнило агентство, составляет 550 км. Это первый полет на такую высоту.