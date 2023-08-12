Умерла дочь Сергея Королева

Наталья Королева являлась почетным гражданином подмосковного города Королев, считающегося одним из центров отечественной космонавтики. По данным администрации города, она родилась 10 апреля 1935 года и в течение своей жизни была известна как высококвалифицированный хирург, доктор медицинских наук и опытный педагог. Королева работала в Московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина, затем - в НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, а в 1982 году стала профессором в Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова. Она также была академиком Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.