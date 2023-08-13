Российские ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25", летящей к естественному спутнику Земли. Об этом сообщает "Роскосмос" в своем Telegram-канале. "На летящей к Луне российской автоматической станции проведены первые включения научных приборов", - говорится в сообщении. Отмечается, что служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатную работу. Первые данные с научных приборов получены, исследователи приступили к их обработке. Накануне в "Роскосмосе" сообщили, что станция "Луна-25" провела первую плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. По данным корпорации, двигательная установка "Луны-25" включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд. Станции предстоит еще одна коррекция траектории, после чего ожидается ее выход на предлунную орбиту и посадка на Луну. 11 августа с космодрома Восточный стартовала первая с 1976 года миссия в рамках российской программы исследования естественного спутника Земли.