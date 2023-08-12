В России заметили рост спроса на страхование от ударов БПЛА

«В настоящий момент у нас нет информации, что эта услуга очень сильно распространена. Да, страховые компании включают в свое покрытие дополнительный риск, именно связанный с падением или ударом беспилотных летательных аппаратов, но все-таки это в большей степени общая услуга. Есть общий риск, который называется "падение инородных летательных объектов", как правило, именно туда попадает данная категория», — рассказал Уфимцев.