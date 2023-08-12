"Луна-25" передаст снимки естественного спутника Земли в первые часы после посадки

"В первые часы после посадки аппарата на поверхность Луны будут включены камеры и передан сигнал на Землю. Они будут снимать панораму, но особых красот мы не ожидаем. Мы увидим лунные камни, окрестности аппарата. Надеемся, это будут одни из первых изображений полярной Луны", - сказал Зеленый.