Академик назвал сроки работы новой русской миссии на Луне
Станция «Луна-25» Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук и первого этапа российской лунной программы, академик РАН Лев Зеленый.
Одиннадцатого августа 2023 года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» к естественному спутнику Земли запущена первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25». Через несколько дней — предварительно 21 августа — предстоит мягкая посадка в районе Южного полюса Луны.
Лев Зеленый рассказал, что современной России планировалось полететь на Луну еще в прошлом десятилетии, «но разные причины воспрепятствовали этому».
«В итоге мы полетели туда в 2023 году. Кстати, одновременно с нами на Луну летит индийский аппарат. У Индии довольно сильная космическая программа, мы с ними давно сотрудничаем в научном плане. А на этот раз мы являемся друзьями-соперниками — они, так же как и мы, планируют высадиться в окрестности Южного полюса Луны. И, если все пойдет как задумано и рассчитано, и мы прилунимся, в полярной части Луны это произойдет впервые в истории космонавтики», — рассказал академик.
По его словам, если все удастся, то запанировано, то станция «Луна-25» будет работать на спутнике Земли около года.
«Наш аппарат в отличие, кстати, от индийского подогревается радиоизотопными источниками, что поможет, как мы рассчитываем, переживать лунные ночи, при которых температура достигает -150 градусов», — заявил Лев Зеленый.