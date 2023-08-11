Академик назвал сроки работы новой русской миссии на Луне

«В итоге мы полетели туда в 2023 году. Кстати, одновременно с нами на Луну летит индийский аппарат. У Индии довольно сильная космическая программа, мы с ними давно сотрудничаем в научном плане. А на этот раз мы являемся друзьями-соперниками — они, так же как и мы, планируют высадиться в окрестности Южного полюса Луны. И, если все пойдет как задумано и рассчитано, и мы прилунимся, в полярной части Луны это произойдет впервые в истории космонавтики», — рассказал академик.