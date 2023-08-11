Эксперт оценил перспективы лунной миссии России

Луна привлекает внимание учёных как объект для научных исследований, а также как переходная точка в будущей миссии человечества на Марс. Генеральный директор аэрокосмической корпорации «Новый космос» и эксперт Национальной технологической инициативы «Аэронет» Антон Алексеев высказал подобное мнение.

Он подчеркнул, что Луна представляет важный ресурс для добычи полезных ископаемых и служит важным этапом для дальнейшего движения к исследованию Марса. Запуск миссии «Луна-25» приобретает особое значение, так как это символический рестарт отечественной лунной программы.

Научная миссия «Луны-25» будет сосредоточена на изучении водных ресурсов на Луне. Российский исследовательский нейтронный детектор ЛЕНД обнаружил водяной лёд в околополярных областях Луны. Теперь нейтронный детектор АДРОН-Л, установленный на «Луне-25», сможет провести более точные измерения. Это может иметь важное значение для будущих пилотируемых миссий, так как вода может стать ключевым ресурсом для будущих обитаемых баз на Луне.