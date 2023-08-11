Trello начал блокировать аккаунты пользователей из России

Сервис по планированию Trello начал блокировать аккаунты российских пользователей, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Сначала платформа провела принудительный выход из профиля, а затем при попытке войти в учетную запись сообщила, что она отключена.

«У вас нет прав на доступ к этому контенту. Похоже, ваш аккаунт отключен. Мы уже отправили вам электронное письмо с указанием, к кому следует обратиться за более подробной информацией», — говорится на странице с изображением амбарного замка.

Trello

При этом пока Trello разрешает смотреть российским пользователям доски, к которым открыт свободный доступ без входа в аккаунт. При переходе по ссылкам они свободно открываются.

В начале августа Atlassian, являющаяся разработчиком программ Jira и Trello, объявила о блокировке аккаунтов пользователей из России и Белоруссии. В письме говорилось, что учетные записи клиентов будут отключены от Atlassian в течение месяца.

Trello — веб-программа для управления проектами небольших групп, разработанная компанией Fog Creek Software из Нью-Йорка. В 2017 году программу купил австралийский разработчик ПО Atlassian за $425 млн.