В Египте найдены останки самого маленького древнего кита

Палеонтологи описали ранее неизвестный вид древних китов. Его окаменелости обнаружили на территории Египта.

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Исследование останков показало, что кит погиб в молодом возрасте. Поэтому ученые решили назвать его в честь фараона Тутанхамона, который дожил только до 18 лет – Tutcetus rayanensis.

Кит оказался самым маленьким из всех известных базилозаврид. Длина его тела достигала 2,5 метров, вес – 187 кг. При этом размер других его сородичей колебался от четырех до 18 метров.

Базилозавриды – семейство вымерших китообразных, существовавшее в эпоху эоцена. Они вели исключительно водный образ жизни. У них еще сохранялись задние конечности, но они были сильно редуцированы и уже не могли использоваться для передвижения. Также базилозавриды были лишены способности к эхолокации.

Останки Tutcetus rayanensis обнаружили в Фаюмской впадине – пустынной котловине недалеко от реки Нил в Египте. Сохранились череп, челюсть, зубы и фрагменты позвонков. Возраст костей оценили в 41 миллион лет.

Ученые отметили, что зубы кита были покрыты очень гладкой эмалью. Это значит, что он питался мягкой пищей: рыбой, кальмарами, осьминогами.

Состояние костей также показало, что этот вид рано достигал половой зрелости, а его жизненный цикл был довольно коротким. Вероятно, это стало реакцией на Лютецианский тепловой максимум – глобальное потепление, начавшееся 42 миллиона лет назад и приведшее к сокращению численности животных, сообщает Live Science.