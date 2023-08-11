Ступени ракеты спутника «Луна-25» обнаружены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае обнаружены ступени ракеты спутника «Луна-25» после ее старта с космодрома Восточный. Люди в районе падения ступеней не пострадали, так как были заранее эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

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По его словам, ступени упали в 28 километрах от поселка Шахтинский Верхнебуреинского района. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены, отмечает РИА Новости.