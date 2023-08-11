Ступени ракеты спутника «Луна-25» обнаружены в Хабаровском крае
В Хабаровском крае обнаружены ступени ракеты спутника «Луна-25» после ее старта с космодрома Восточный. Люди в районе падения ступеней не пострадали, так как были заранее эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
По его словам, ступени упали в 28 километрах от поселка Шахтинский Верхнебуреинского района. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены, отмечает РИА Новости.
Ракета «Союз-2.1а» стартовала в ночь на пятницу с космодрома Восточный с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Это первый российский лунный проект за последние полвека. Автоматическая станция должна выйти на окололунную круговую орбиту в следующую среду. Посадка «Луны-25» на естественный спутник Земли намечена на 21 августа.