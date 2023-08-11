Google начала блокировать российским компаниям доступ к своим сервисам

Google начала блокировать корпоративные сервисы компаниям, которые попали под американские санкции. Так, сотрудники некоторых компаний не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Корпорация ограничила Google Workspace (корпоративная почта, «Google Документы», «Google Диск» и другие сервисы) ряду российских компаний. По словам источника издания, в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, американская корпорация аргументировала блокировку «спам-сообщениями».

Эксперты поясняют, что те, у кого нет резервного копирования на альтернативные рабочие пространства, могут лишиться информации. Из-за этого у многих есть риск финансовых и репутационных потерь, так как почти все важные документы и переписки могли остаться в корпоративном хранилище Google.

Собеседник на IT-рынке уверен, что Google продолжит блокировать российские предприятия, которые находятся под санкциями, «более того, американская компания может делать это без предупреждения, что не позволит компаниям сделать резервное копирование на альтернативные площадки».