Приложение «Авито» временно пропало из Google Play

Приложение сервиса объявлений «Авито» удалили из магазина приложений для Android Google Play. В «Авито» объяснили это технической ошибкой, связанной с интеграцией со сторонним сервисом.

Google посчитал интеграцию со сторонним сервисом нарушением правил публикации приложений в Google Play.

«Хотя ещё неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации», — отметили в пресс-службе компании.

На проверку была отправлена новая версия приложения. В пресс-службе компании рассказали Sostav, что вскоре «Авито» вновь появилось в Google Play.