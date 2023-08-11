Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту автоматическую станцию «Луна-25»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту первую в современной истории России межпланетную автоматическую станцию «Луна-25».

«Ракета отработала в штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелёта к Луне», — сообщили в «Рос«Роскосмосе».

Станция должна будет совершить мягкую посадку в окрестностях Южного полюса Луны, где располагаются участки с вечной мерзлотой. Там специалисты надеются найти воду.

Ранее сообщалось, что ракета стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск.

В рамках совместного с «Роскосмосом» спецпроекта «Луна-25: курс на Южный полюс» RT ведёт прямую трансляцию запуска станции с космодрома Восточный, а также проводит специальный прямой эфир.

В эфире действующие космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов рассказали о подготовке полётов в дальний космос, а также о том, как выжить на лунной базе. Музыкальные гости эфира — группа UMA2RMAN.