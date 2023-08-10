Космонавты в прямом эфире расскажут о целях лунной миссии России

«Разработчики станции расскажут об ее устройстве и о главной миссии лунной программы — построении обитаемой базы на Луне. Гости студии — космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов — расскажут о подготовке полетов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Специалисты поделятся деталями об устройстве станции, а также о том, как будут искать воду на Луне», — говорится в тексте.