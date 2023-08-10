Космонавты в прямом эфире расскажут о целях лунной миссии России
Разработчики и космонавты в рамках специального эфира 11 августа, который проведет «Роскосмос», по теме полета межпланетной станции «Луна-25» расскажут о целях миссии. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Разработчики станции расскажут об ее устройстве и о главной миссии лунной программы — построении обитаемой базы на Луне. Гости студии — космонавты Олег Артемьев и Олег Блинов — расскажут о подготовке полетов в дальний космос и о том, как выжить на лунной базе. Специалисты поделятся деталями об устройстве станции, а также о том, как будут искать воду на Луне», — говорится в тексте.
Трансляция эфира стартует в 01:00 по московскому времени.
При этом известно, что запуск «Луна-25» запланирован на 2:10:57 по московскому времени. Станцию отправят с космодрома Восточный в Амурской области с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».
Стоит отметить, что последний раз Россия отправляла межпланетную станцию на Луну почти 50 лет назад — в 1976 году.