Ученый рассказал, какое значение для науки имеет отправка лунной станции

Ученый: изучение грунта Луны позволит уточнить строение Вселенной после Большого взрыва
Российские специалисты в ближайшее время запустят к южному полюсу естественного спутника Земли станцию «Луна-25». Ее отправка позволит ученым расширить знания о строении Вселенной, рассказал эксперт Инфраструктурного центра «Аэронет» Андрей Новиков. Об этом пишет ТАСС.
По мнению исследователя, запуск «Луны-25» является знаковым событием на фоне того, что Россия после 1976 года не отправляла лунные миссии.
Ученый отметил, что одной из многих поставленных задач является изучение элементного состава грунта в полярных областях Луны.
По словам Новикова, исследование грунта в этих районах спутника позволит расширить представления специалистов о строении Вселенной и о первых моментах ее жизни после Большого взрыва.
Также, уточнил он, отправка аппарата позволит оценить перспективы грядущих экспедиций на Луну.
По его оценке, долговременные экспедиции на Марс и Луну дадут возможность получить большой массив данных. На фоне этого, подчеркнул исследователь, следует создать базы на этих планетах, а также подготовить специалистов для них.