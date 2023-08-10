Ученый рассказал, какое значение для науки имеет отправка лунной станции

Российские специалисты в ближайшее время запустят к южному полюсу естественного спутника Земли станцию «Луна-25». Ее отправка позволит ученым расширить знания о строении Вселенной, рассказал эксперт Инфраструктурного центра «Аэронет» Андрей Новиков. Об этом пишет ТАСС.

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По мнению исследователя, запуск «Луны-25» является знаковым событием на фоне того, что Россия после 1976 года не отправляла лунные миссии.

Ученый отметил, что одной из многих поставленных задач является изучение элементного состава грунта в полярных областях Луны.

По словам Новикова, исследование грунта в этих районах спутника позволит расширить представления специалистов о строении Вселенной и о первых моментах ее жизни после Большого взрыва.

Также, уточнил он, отправка аппарата позволит оценить перспективы грядущих экспедиций на Луну.