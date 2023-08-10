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Ученый: изучение грунта Луны позволит уточнить строение Вселенной после Большого взрыва

Российские специалисты в ближайшее время запустят к южному полюсу естественного спутника Земли станцию «Луна-25». Ее отправка позволит ученым расширить знания о строении Вселенной, рассказал эксперт Инфраструктурного центра «Аэронет» Андрей Новиков. Об этом пишет ТАСС.

Ученый рассказал, какое значение для науки имеет отправка лунной станции
© Pixabay

По мнению исследователя, запуск «Луны-25» является знаковым событием на фоне того, что Россия после 1976 года не отправляла лунные миссии.

Ученый отметил, что одной из многих поставленных задач является изучение элементного состава грунта в полярных областях Луны.

По словам Новикова, исследование грунта в этих районах спутника позволит расширить представления специалистов о строении Вселенной и о первых моментах ее жизни после Большого взрыва.

Также, уточнил он, отправка аппарата позволит оценить перспективы грядущих экспедиций на Луну.

По его оценке, долговременные экспедиции на Марс и Луну дадут возможность получить большой массив данных. На фоне этого, подчеркнул исследователь, следует создать базы на этих планетах, а также подготовить специалистов для них.

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