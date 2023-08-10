В России рассказали об альтернативе Microsoft

«Еще какой-то период большинство программных продуктов [Microsoft] будут продолжать работать, просто без обновлений. Понятное дело, что наши специалисты практически уже все программные продукты распаролили, и ими уже можно пользоваться по серой схеме. Большое количество отечественных программных продуктов уже внедряется повсеместно. На сегодняшний день не все еще функции аналогичные западным продуктам есть, но по крайней мере базово уже пользоваться можно», — сказал депутат.