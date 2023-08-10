Эксперт рассказал о возможности продления подписок на Microsoft
Независимый эксперт Леонид Хазанов заявил, что российские компании могут и дальше оформлять подписки на программы Microsoft с помощью своих сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Хазанов также добавил, что многим сервисам Microsoft можно найти альтернативу.
«Во-первых, продолжит действовать подписка для физических лиц, и компании могут попросту начать оформлять ее на собственных сотрудников. Во-вторых, по ряду программ есть заменители – например, вместо Word можно в принципе использовать LibreOffice, вместо Outlook – VK WorkMail, "МойОфис Почта" и другие. Из числа российских операционных систем можно назвать Astra Linux и "Альт". Поэтому масштабной катастрофы ожидать не стоит», – заявил он.
Кроме того, Хазанов считает, что отсутствие обновлений «снизит уязвимость» корпоративных сетей и послужит стимулом для отечественных компаний к отказу от зарубежных продуктов. «В конечном же счете проиграет именно Microsoft, которая лишится такого крупного рынка, как Россия», – добавил он.
Ранее стало известно, что после 30 сентября Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям.