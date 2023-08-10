Эксперт рассказал о возможности продления подписок на Microsoft

«Во-первых, продолжит действовать подписка для физических лиц, и компании могут попросту начать оформлять ее на собственных сотрудников. Во-вторых, по ряду программ есть заменители – например, вместо Word можно в принципе использовать LibreOffice, вместо Outlook – VK WorkMail, "МойОфис Почта" и другие. Из числа российских операционных систем можно назвать Astra Linux и "Альт". Поэтому масштабной катастрофы ожидать не стоит», – заявил он.