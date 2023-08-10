Назван примерный срок полета российского космонавта на Луну

На орбите будет корабль, который будет потом разгоняться и лететь к Земле, а на Луне будет лунный модуль, на котором прилунятся и взлетят и пристыкуются к орбитальному блоку. Тут продумано все до мелочей было, мы же хотели полететь на Луну когда-то, — заключил академик РАН.