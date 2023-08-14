Огнеметы: как они появились и как они работают

Момент, когда человечество открыло огонь, стал переломным для homo sapiens. Именно огонь помог людям совершить важнейшие открытия… И именно он стал одним из самых жутких орудий убийства. Портал SlashGear рассказал, как появились огнеметы и как они работают.

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Старые и новые огнеметы

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Оригинальная концепция вооружений на базе огня была предельно простой: солдаты, по сути, швыряли горящий материал прямо в лицо противнику. Древние «огнеметы» были большими металлическими трубами, которые заполнялись горящими углями. Затем эти угли выдувались в направлении противника — например, при сражении двух парусных кораблей. Оружие было грубым, но достаточно эффективным. По крайней мере, до тех пор, пока рядом был большой запас горючего и волонтеры, которые не боялись получить ожоги.

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Огнеметы обрели свой более-менее современный облик во время Первой мировой. Именно тогда они стали портативным оружием, которое мы знаем сегодня. При помощи механизма, присоединенного к бакам с топливом, пехотинцы могли переносить горючее, не подставляясь под жар лично. Одним нажатием на курок они высвобождали поток концентрированного огня в любом направлении. Недостаток технологии заключался в том, что бак с горючим автоматически делал огнеметчика приоритетной целью для вражеского огня — из-за этого огнеметная пехота часто действовала при поддержке отряда телохранителей.

Механизм работы огнемета

Стандартный ранцевый огнемет состоит из трех основных элементов: бака с горючим, спускового механизма и системы зажигания. Типичный огнемет имеет три цилиндра-бака: два содержат топливо под давлением, один — горючий газ. Топливо бывает жидким или гелеобразным, в зависимости от ситуации. Жидкое топливо, вроде керосина, чуть тяжелее поджечь, но гораздо легче транспортировать. Гель же проще загорается, но больше весит.

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