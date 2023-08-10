Названа особенность новой лунной миссии России

«Во-первых, достаточно сложная траектория самого перелета. Учитываются и гравитационные поля Луны и Земли. Все должно быть очень рассчитано. Достаточно сложен и сам процесс посадки. Не так давно неудачные попытки предпринимали Индия, Израиль, — напомнил Моисеев. — Успешно Луну осваивает Китай. Он спокойно сажает свои луноходы даже на обратную сторону спутника, что особенно непросто».