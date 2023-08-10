В «Лаборатории Касперского» рассказали о курьезном случае взлома банка

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о самом курьезном случае взлома банка. В беседе с «Газетой.ru» он вспомнил, как один хакер взломал системы банка, однако перепутал компьютеры и в итоге из-за ошибки активировал систему защиты.

«В банке стоят два компьютера, они абсолютно одинаковые. Единственная разница — один компьютер управляющий, а второй "смотрящий"», — отметил Голованов.

По его словам, второй компьютер видит все транзакции, но не имеет к ним доступа. IT-специалист рассказал, что компьютеры-близнецы меняются, если основной выходит из строя.

Взломщик же, по его словам, получил доступ именно к резервному компьютеру.

«Он пытался потом на нем забрать деньги. Он не смог понять, что рядом стоит точно такой же, только с реальным управлением, он просто не дошел до него», — пояснил эксперт.

Голованов объяснил, что хакер начал производить много действий на «смотрящем» компьютере и пытался украсть деньги, из-за чего сработали системы безопасности. При этом он добавил, что на основном компьютере все работало.

«Пацан к успеху шел, но не фартануло», — пошутил специалист.