Илон Маск обвинил австралийскую корпорацию ABC в потворстве цензуре

Американский предприниматель Илон Маск и владелец социальной сети X (ранее Twitter) обвинил австралийскую вещательную корпорацию ABC в потакании цензуре из-за ее решения приостановить работу большинства своих аккаунтов на платформе.

"Конечно, они [ABC - прим. ТАСС] предпочитают социальные сети, удобные для цензуры. Но не австралийская общественность", - написал Маск в соцсети X в ответ на информацию о решении телекорпорации переместить аккаунты на новую платформу компании Meta (признана в РФ экстремистской) Threads.

Ранее управляющий директор и ABC Дэвид Андерсон объявил, что большинство аккаунтов телеканалов, передач, а также некоторых журналистов и ведущих в соцсети X перестанут обновляться из-за "токсичной среды". Он добавил, что компания тестирует Threads и рассматривает возможность расширить свое присутствие на этой платформе.