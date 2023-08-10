Маск выставил на аукцион вещи компании Twitter

Мультимиллиардер Илон Маск выставил на аукцион вещи, принадлежащие Twitter, через несколько недель после ребрендинга компании в X. Об этом пишет «Би-би-си».

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Аукцион получил название «Ребрендинг Twitter: Онлайн-аукцион, включающий памятные вещи, предметы искусства, офисное имущество и многое другое!» Всего на торги было выставлено 584 лота, в которые вошли журнальные столики, клетки для птиц, десятки письменных столов и стульев, диджейский пульт, музыкальные инструменты и многое другое.

Один из выставленных на аукцион знаков Twitter до сих пор закреплен на штаб-квартире компании в Сан-Франциско.

На аукцион также будут выставлены две картины маслом с фотографиями, которые широко обсуждались в Twitter. На первой из них изображено селфи Эллен Дедженерес, сделанное на церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году. На другой — фотография, которую президент США Барак Обама опубликовал в Twitter после своего переизбрания в ноябре 2012 года.