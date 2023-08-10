Астрономы определили тип самой далекой звезды во Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» в 2022 году открыл самую далекую звезду в космическом пространстве. Она была названа Эарендел и появилась, по мнению ученых, в первый миллиард лет после Большого Взрыва.

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Чтобы получить больше данных о древнем светиле, астрономы продолжили наблюдения за ним. Исследования проводили с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона «Уэбба» NIRCam.

Ученым удалось узнать, что Эарендел является массивной звездой типа B, в два раза горячее и в миллион раз ярче Солнца. Она расположена в галактике Арка восхода.

У массивных звезд, как Эарендел, часто есть спутники. Обнаружить их с помощью телескопа невозможно, так как близко расположенные друг к другу объекты будут неразличимы на небе. Но ученые применили другой метод исследований. Они проанализировали цвета звезды и увидели признаки наличия второго, более холодного и красного светила.

Телескоп «Джеймс Уэбб» также позволил узнать больше о галактике Арка восхода. Астрономы рассмотрели как молодую область звездообразования, так и более старое звездное скопление размером до 10 световых лет в поперечнике.

Возраст области звездообразования оценили в пять миллионов лет. Звездное скопление оказалось в два раза старше – 10 млн лет. Оно было связано гравитацией и, по мнению исследователей, могло сохраниться до наших дней, сообщает The Astrophysical Journal.

«Это показывает нам, как могли выглядеть шаровые скопления в нашем собственном Млечном Пути, когда они сформировались 13 миллиардов лет назад», – отметили авторы научной работы.