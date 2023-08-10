В России начались продажи флагманских компьютеров Apple

В России открыли продажи компьютеров Mac Studio на базе чипов M2 Max и M2 Ultra. Об этом говорится в пресс-релизе компании МТС, поступившем в «Газету.Ru».

© Apple/YouTube

Версия Mac Studio M2 Max оснащается 12-ядерным процессором и 38-ядерным графическим процессором, а также до 96 ГБ унифицированной памяти. Стоимость данной модели в МТС составляет 300 тыс. руб.

Флагманская версия Mac Studio с чипом M2 Ultra, которая получила 24-ядерный и 76-ядерный графический процессоры, а также объединенную память емкостью до 192 ГБ, предлагается за 470 тыс. руб. Данная модель за счет более высокой производительности поддерживает подключение до шести мониторов Apple Pro Display XDR.

Старшая модель также имеет поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, четырех портов Thunderbolt 4, одного Ethernet, HDMI и двух USB-A. На передней панели компьютера предусмотрено два порта USB-C и слот для SD-карты.

Благодаря новым чипам Mac Studio второго поколения стал гораздо мощнее, позволяя редактировать видео в разрешении 8К, создавать сложные 3D-модели и многое другое.