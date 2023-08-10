В России разработали кровеносные сосуды из титана

Ученые из Томска разработали искусственные кровеносные сосуды повышенной надежности на основе металлотрикотажных сеток из никелида титана. Об этом говорится на сайте Томского госуниверситета.

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По словам руководителя проекта Марины Ковалевой, в сосудистой хирургии есть проблемы ограничений в использовании собственных сосудов пациента. Речь идет о варикозной трансформации, риске развития ишемии в месте забора материала и возрастной дегенерации. Выходом из ситуации являются искусственные сосуды. Тем не менее импортные конструкции сейчас практически недоступны, а отечественные аналоги не всегда советуют предъявляемым требованиям.

Томские ученые хотят получить искусственные вены и артерии различного диаметра из российских полимерных материалов. Внедрение разработок в медпрактику решит проблему дефицита донорского материала, например, станет доступнее и эффективнее лечение острых сердечно-сосудистых заболеваний.

В рамках стартапа специалисты создали новый вид кровеносных сосудов. Основой для них послужила металлотрикотажная сетка, которую разработали материаловеды из Томска. Они призваны заменить и восстановить мягкие ткани – кожи, мышц, сухожилий, связок. Искусственные сосуды будут обладать как повышенной эластичностью и гиперупругостью, так и высокой прочностью. Ее обеспечит армирование металлической сеткой. Технология позволит искусственному сосуду выдерживать большие нагрузки и давление.

«Армирование металлотрикотажем также будет выступать страховкой от развития таких патологических состояний, как аневризма и стеноз, способных развиваться как самостоятельное заболевание или как осложнение после операций», – отметили исследователи.