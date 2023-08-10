В России разработали кровеносные сосуды из титана

Кровеносные сосуды из титана создали ученые из Томска
Ученые из Томска разработали искусственные кровеносные сосуды повышенной надежности на основе металлотрикотажных сеток из никелида титана. Об этом говорится на сайте Томского госуниверситета.
По словам руководителя проекта Марины Ковалевой, в сосудистой хирургии есть проблемы ограничений в использовании собственных сосудов пациента. Речь идет о варикозной трансформации, риске развития ишемии в месте забора материала и возрастной дегенерации. Выходом из ситуации являются искусственные сосуды. Тем не менее импортные конструкции сейчас практически недоступны, а отечественные аналоги не всегда советуют предъявляемым требованиям.
Томские ученые хотят получить искусственные вены и артерии различного диаметра из российских полимерных материалов. Внедрение разработок в медпрактику решит проблему дефицита донорского материала, например, станет доступнее и эффективнее лечение острых сердечно-сосудистых заболеваний.
В рамках стартапа специалисты создали новый вид кровеносных сосудов. Основой для них послужила металлотрикотажная сетка, которую разработали материаловеды из Томска. Они призваны заменить и восстановить мягкие ткани – кожи, мышц, сухожилий, связок. Искусственные сосуды будут обладать как повышенной эластичностью и гиперупругостью, так и высокой прочностью. Ее обеспечит армирование металлической сеткой. Технология позволит искусственному сосуду выдерживать большие нагрузки и давление.
«Армирование металлотрикотажем также будет выступать страховкой от развития таких патологических состояний, как аневризма и стеноз, способных развиваться как самостоятельное заболевание или как осложнение после операций», – отметили исследователи.
Ранее сообщалось, что ученые из Тюмени разрабатывают новые биосовместимые титановые металлоконструкции и имплантаты с синтетическим биоактивным кальций-фосфатным минеральным покрытием для лечения пациентов с костной патологией.