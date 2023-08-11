Жители Шахтинского вернулись в поселок после падения ступеней ракеты "Союз-2.1б"

Жители поселка Шахтинский Верхнебуреинского района Хабаровского края, которых эвакуировали утром в пятницу в связи с предполагаемым падением ступеней ракеты "Союз-2.1б", вернулись домой. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

"Принял доклад главы Верхнебуреинского района [Алексея Маслова]. <...> Жители пос. Шахтинский, а это 18 человек, были эвакуированы за час до старта, а в 10:30 (03:30 мск - прим. ТАСС) возвращены в дома", - написал губернатор.

Глава района сообщал ТАСС, что жителей вывезли за 20 км от поселка на производственный участок драги на вахтовке.

Сам поселок Шахтинск находится рядом с паромной переправой на реке Бурее. В нем прописано 26 человек, проживает меньше.