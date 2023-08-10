Telegram опередил «ВКонтакте» по средней дневной аудитории в России

Среднесуточный охват пользователей мессенджера Telegram в России в июле нынешнего года обошел аналогичный показатель социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Mediascope.

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Средняя дневная аудитория Telegram за июль увеличилась с 51,9 млн до 54,3 млн человек. За этот же период аналогичный показатель «ВКонтакте» вырос с 52,1 млн до 52,6 млн человек, а YouTube — с 50,8 млн до 52,1 млн пользователей.

По среднемесячной аудитории в июле на первом месте находится YouTube с охватом аудитории в 95,5 млн человек. «ВКонтакте» занимает второе место с 87,6 млн пользователей, а Telegram с 81,2 млн — третье.

В марте 2023 года ежедневная аудитория Telegram в России впервые обогнала аудиторию YouTube.