Космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин , который также является спецкором ТАСС на МКС, завершили выход в открытый космос, следует из трансляции Роскосмоса .

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД) космонавты смонтировали на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на места, которые освободились после переноса на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" радиатора-теплообменника и шлюзовой камеры. Прокопьев и Петелин также установили на руку-манипулятор ERA переносное рабочее место и протестировали транспортировку космонавта на этом рабочем месте. Манипулятором с борта станции управлял их коллега Андрей Федяев.