Названы сроки запуска российского аппарата «Луна-26»
Запуск орбитального космического аппарата «Луна-26» запланирован на 2027 год, рассказал исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Об этом пишет «Интерфакс».
«После «Луны-25» пойдет «Луна-26», запуск намечен на 2027 год», - отметил чиновник.
Блошенко пояснил, что аппарат предназначается для выполнения двух важных задач. Прежде всего, российские ученые с его помощью будут осуществлять дистанционные исследования естественного спутника Земли.
После запуска «Луны-27», посадочной станции с бурильной установкой, аппарат будет использоваться также в качестве ретранслятора сигнала, уточнил исполнительный директор.
В госкорпорации заметили, что запуск межпланетной станции «Луна-25» намечен на 11 августа 2023 года. К 2030 году, добавили в «Роскосмосе», страна будет готова к к высадке космонавтов на Луну.
Ранее сообщалось, что индийская автоматическая лунная станция «Чандраян-3» вышла на окололунную орбиту.