«Ростех» поставила 4G-станции для тестирования операторами из России

Компания «Ростех» разработала и поставила новые 4G-станции для тестирования российскими операторами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно имеющейся информации, разработанные базовые станции стандарта LTE (4G) работают в диапазонах 800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц. Источник утверждает, что разработка была отправлена всем крупным мобильным операторам России, при этом один уже «сделал крупную закупку».

Кто именно сделал эту закупку не уточняется. Однако источник также отмечает, что оператор «Воентелеком» планирует подключить эти станции к интернет-сети Крыма в 2024 году.