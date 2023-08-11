Космонавт Шкаплеров оценил слова Лозы о фейковом полете Пересильд в космос

Космонавт Антон Шкаплеров, который снимался в фильме «Вызов», в разговоре с «Абзацем» признался, что счел шуткой слова певца Юрия Лозы о якобы фейковом полете в космос.

«Я воспринимаю его слова как шутку. Он артист, и ему нужна популярность. Он пытается ее получить за счет проекта. Я являюсь живым свидетелем съемок Юлии Пересильд в космосе», — подчеркнул Шкаплеров.

Юрий Лоза уже не раз говорил, что считает Землю плоской. В своем недавнем интервью музыкант заявил, что съемки фильма «Вызов» проходили не в космосе, а в павильоне, так как с планеты, по мнению Лозы, нельзя улететь из-за специального купола. Также певец заявил, что все путешествия «в место, которое называют краем Земли, запрещены Международной конвенцией».