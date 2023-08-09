В РЖД запретили пользоваться iPhone в служебных целях

Холдинг РЖД запретил сотрудникам пользоваться iPhone в служебных целях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Пресс-служба ФСБ России в начале июля рассказала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

На фоне этого, ряд федеральных ведомств принял решение отказаться от использования гаджетов корпорации в служебных целях. В частности, от использования iPhone отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе и Росавиации.

Журналисты агентства попросили одного из специалистов транспортной отрасли сообщить о том, как обстоят дела в РЖД.

Собеседник агентства пояснил, что сотрудникам холдинга «использовать iPhone в служебных целях запрещено».