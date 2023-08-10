Рынок аудиокниг в России вырос на треть

Рынок аудиокниг в России во втором квартале увеличился на 33%, превысив 920 млн руб. Основным стимулом роста стало активное потребление контента в рамках подписных сервисов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев отметил, что на продажи произведений digital-авторов в аудиоформате приходится около 11% рынка аудио. Доля сегмента аудио в подписке выросла во втором квартале более чем на треть, до 44%. Сама группа «Литрес» показала увеличение выручки от аудионаправления на 56%, в подписке — на 124%.

В 2022 году, по данным группы, рынок аудиокниг упал относительно 2021 года на 3 5%, до 3,3 млрд руб. В первом квартале 2023 года продажи аудиокниг стали восстанавливаться. Причина текущего роста довольно проста, считает экс-глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов: «Появившиеся в прошлом году сервисы "Букмейта" ("Яндекс") и "Строк" (МТС) стали активно осваивать рынок».