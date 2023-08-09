Купленный за $400 млн конкурент Zoom закрывают

Компания Verizon прощается с BlueJeans, своим конкурентом Zoom, приобретенным на ранних стадиях пандемии COVID-19. Об этом стало известно из электронного письма, полученного клиентами BlueJeans, в котором сообщалось, что компания прекращает выпуск своего пакета продуктов.

В письме также упоминалось, что недавно введенный бесплатный тарифный план Basic и пробные версии прекратят свое существование 31 августа. Verizon пока не дала комментариев по этому поводу.