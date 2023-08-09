Глава NASA отказался считать Россию участником космической гонки

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон заявил, что не считает Россию участником новой космической гонки, по его мнению, в ней участвуют только Вашингтон и Пекин. Об этом он заявил 8 августа в ходе пресс-брифинга по подготовке к пилотируемому полету на орбиту Луны.

Руководитель космического агентства США отметил при этом, что не хотел бы, что Китаю удалось первым добраться до Южного полюса Луны.

«Не думаю, что многие сейчас скажут, что Россия способна совершить посадку космонавтов на Луну в те сроки, о которых говорим мы и, возможно, Китай, поэтому думаю, что космическая гонка ведется именно между нами и Китаем», — цитирует РИА «Новости» Нельсона.

Также он пожелал успеха российской станции «Луна-25», которая будет запущена в ближайшие дни, напомнив, что Москва и Вашингтон сотрудничают в сфере космоса с 1975 года и успешно взаимодействуют в рамках Международной космической станции.