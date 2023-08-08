Вышла пишущая код для программ нейросеть

Stability AI анонсировала запуск новой нейросети под названием StableCode, которая пишет код на разных языках программирования. Сообщение об этом появилось в блоге компании.

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StableCode представляет собой не только инструмент для помощи программистам, но и средство для обучения и повышения их квалификации. Искусственный интеллект в программе может работать в трех режимах: базовый, в режиме «инструкции» и в качестве длинного контекстного окна.

Искусственный интеллект StableCode обучали на данных проекта BigCode, который содержит открытый исходный код на разных языках.

Среди поддерживаемых сервисом языков значатся Python, Java, JavaScript, Go, C, C++ и markdown. Кроме того, модель способна работать с большими проектами, состоящими из нескольких файлов.

StableCode уже доступна на платформе Hugging Face.