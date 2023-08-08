В горах Ингушетии обнаружили средневековую боевую башню

"Башня расположена в отдельном замковом комплексе, к нему со всех сторон примыкают разрушенные и разрушенные до основания жилые строения. На северной стороне объекта частично сохранился дверной проем на второй ярус. Предположительно, башня относится к более древнему типу из сохранившихся четырех боевых башен, она сложена из плохо отесанных крупных камней на известковом растворе", - отмечается в сообщении.