У бабочек рода Heliconius выявили пространственное обучение

Ученые впервые доказали существование способности к пространственному обучению у бабочек. Такой навык биологи обнаружили у представителей рода Heliconius. Это помогает им искать пищу на территории, площадь которой составляет несколько сотен квадратных метров. Работа опубликована в журнале Current Biology.

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Ученым знают, что некоторые насекомые способны к пространственному обучению. Однако в основном это касалось муравьев и пчел, которые живут в коллективном гнезде. Новое исследование показало, что и бабочки способны анализировать большие пространства.

Команда биологов провела три эксперимента. Сначала ученые взяли небольшое пространство, площадь которого составляла около одного квадратного метра. В исследователи разместили 16 искусственных цветов. Потом специалисты увеличили это пространство до трех квадратных метров. При этом местоположение цветов с нектаром оставалось прежним, менялись только размеры площадки. Бабочке надо было понять, в какой стороне лабиринта находилось лакомство. Насекомые справились с этими испытаниями, поэтому ученые расширили лабиринт до 60 метров в ширину и сделали его Т-образной формы. Heliconius справились блестяще.

Исследователи предположили, что бабочки запоминают уже изученные маршруты поиска пищи и могут неоднократно возвращаться к еде в течение нескольких дней. Так делают, например, шмели.