Назван срок первого запуска ракеты-носителя Ariane 6

Первый запуск новой европейской тяжелой ракеты-носителя Ariane 6 запланирован на следующий год. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил генеральный директор компании - оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль.

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"Европейское космическое агентство (ЕКА), Arianespace и французский Национальный центр космических исследований подтверждают, что первый запуск теперь запланирован на 2024 год", - написал он.

Исраэль отметил, что в августе и сентябре 2023 года будут проведены испытания ракеты, после которых будут уточнены сроки первого запуска.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Первый пуск ракеты предыдущего поколения Ariane 5 состоялся в 1996 году. В последний раз ракета была запущена в космос 6 июля 2023 года.

Начать эксплуатацию Ariane 6 планировалось в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии COVID-19, а также в связи с трудностями при разработке ракеты.