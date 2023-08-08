РКК «Энергия» покажет базовый модуль РОС

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» на форуме «Армия-2023», который пройдет с 14 по 20 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, покажет макет базового модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в Telegram «Роскосмос».

«На стенде можно будет увидеть как макет станции после второго этапа развертывания, так и макет базового модуля, который станет основным органом управления», — уточняет госкорпорация.

Ключевыми особенностями РОС в «Роскосмосе» называют ее «оснащение гиродинами, необходимыми для безреактивного поддержания ориентации станции за счет гироскопического эффекта, без задействования двигателей станции или кораблей в ее составе».

В июле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса государств-участников БРИКС заявил, что страны объединения могли бы создать собственный модуль для РОС.