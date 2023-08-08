В Челябинской области нашли укрепленное городище возрастом 3 700 лет

Ученые Челябинского государственного университета (ЧелГУ), проводя исследования в Варнинском районе Челябинской области, обнаружили остатки укрепленного городища. Его датировали XXI-XVIII веками до н.э., то есть его возраст может составлять около 3 700 лет, сообщает ТАСС.

Открытие позволит лучше понять феномен так называемой «Страны городов». Это название присвоили территории, где располагались поселения синташтинской культуры бронзового века. Новое городище располагается между ее южными и северными центрами. Ученые и раньше предполагали, что в этой области могут находиться неизвестные поселения аркаимского типа, но их поиски долгое время оставались безрезультатными.

Изучение «Страны городов» показывает, как ранние индоевропейцы расселялись по Уралу и каким образом менялась их архитектура. Согласно данным аэрофотосъемки, городище обладало прямоугольной или овальной формой. Впадины, оставшиеся от жилищ, были выстроены рядами. Ученые не исключили, что поселение являлось многослойным, то есть его использовали также представители более поздних периодов времени.