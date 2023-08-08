Лазер упростит создание защитных голограмм

Российские исследователи научились создавать защитные голограммы для изделий из металла. Их можно наносить на часы и промышленные детали с помощью лазера. Получаются несмываемые изображения с визуальными эффектами динамики, анимации и объема. Их можно использовать, чтобы отличать оригинал от подделки. При этом технология проста (в отличие от классических методов записи) и дешева. Об этом сообщила пресс-служба Университета ИТМО.

© Дмитрий Григорьев, ITMO.NEWS

Чтобы защитить металлические изделия от контрафакта (например, часы), производители часто используют голографические наклейки. Эти структуры из полимера и металлической фольги имеют заданный набор дифракционных решеток, благодаря которым наклейки переливаются разными цветами. Такие наклейки делают типографическими методами: например, горячим тиснением фольгой. Таких оттисков можно сделать несколько тысяч за минуту — они будут абсолютно одинаковыми. В этом и заключается их основной минус. Еще один недостаток — метку, как и любую наклейку, можно легко удалить с поверхности.

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Российские специалисты из Университета ИТМО разработали новую технологию, которая помогает наносить уникальные защитные голограммы сразу на поверхность любого металла. «Мы начали проект с записи дифракционных решеток на разных поверхностях. Самую высокую эффективность решетки показали на металле, так как этот материал хорошо отражает свет в видимом диапазоне. Это свойство как раз и позволяет раскладывать световое излучение в спектр и получать красочные переливы. Затем на основе управления решетками мы научились создавать изображения с эффектами анимации и объема. Нам удалось это сделать без сложных оптических схем и приборов: для записи голограмм мы использовали только один лазерный пучок (с возможностью менять прямо в процессе его направление и поляризацию). В промышленности же используют интерференционные схемы — пересечение двух пучков, что требует дополнительных оптических элементов и настроек, поэтому цена и время изготовления там гораздо выше», — рассказывает Михаил Москвин, руководитель проекта, инженер Института лазерных технологий ИТМО.

Созданный специалистами модуль управления излучением помог модернизировать лазерную установку. Благодаря этому на голограммах теперь можно получать нужные визуальные эффекты. Чтобы сделать рисунки уникальными, ученые сначала разрабатывают дизайн метки, задают нужные параметры (под каким углом картинка будет менять цвет, объем, форму, например), потом загружают макет метки в программу, а в лазерную установку помещают изделие. Дальше дело техники — под воздействием лазера на металле появляется отпечаток.